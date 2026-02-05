Pipeline & Gas Expo 2026, Rosati (Saipem): "Lng riveste ruolo di importanza crescente"

"All'interno di Pipeline & Gas Expo Saipem ha un ruolo centrale" perché porta "un'esperienza lunga più di 60 anni nelle infrastrutture energetiche, di cui siamo pionieri. Abbiamo posato più di 130.000 chilometri di pipeline tra terra e mare e questo è quindi il posto giusto per raccontare una parte della nostra storia. Tutta la rete delle grandi dorsali italiane è stata progettata o realizzata anche da Saipem, ma siamo attivi anche in tantissimi altri Paesi nel mondo. Ultimamente a valle delle varie crisi geopolitiche che si sono inseguite negli anni, un ruolo sempre più importante lo ha svolto l'Lng, il gas naturale liquefatto, che assicura forniture energetiche mettendo in connessione posti remoti". A dirlo è Francesco Rosati, responsabile commerciale per la Regione Africa di Saipem, al convegno "Infrastrutture energetiche italiane e globali: stato dell'arte, progetti e prospettive delle reti che alimentano il mondo" in occasione della quarta edizione Pipeline & Gas Expo, l'unica mostra-convegno Europea interamente dedicata ai settori del mid-stream e delle reti distributive del "oil & gas", del power generation ma anche di quelle idriche, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.