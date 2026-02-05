circle x black
Pipeline & Gas Expo 2026: Velli (Allied Group), 'leader in Europa, Tap e Tanap nostri progetti più importanti'

05 febbraio 2026 | 15.33
Redazione Adnkronos
"Siamo leader in Europa nella produzione di raccordi e tubi speciali, con Allied International come capogruppo e numerosi produttori acquisiti negli anni, tra cui la Mandelli, gioiello piacentino della meccatronica. Questa fiera ci permette di entrare in contatto con un segmento molto specifico, quello della trasmissione del gas, un comparto strategico che guarda già al futuro con l'integrazione dell'idrogeno. Tra i nostri progetti più importanti ci sono il Tap e il Tanap, pipeline che collegano l'Azerbaijan all'Italia passando per Turchia, Grecia e Albania. Essere presenti qui significa consolidare relazioni in un mercato di nicchia, con un focus su innovazione, sostenibilità ed efficienza operativa. Siamo ottimisti, abbiamo già ricevuto qualche cliente". Sono le dichiarazioni di Renato Velli, executive management consultant Allied Group, alla quarta edizione di Pipeline & Gas Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 6 febbraio.

