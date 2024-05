Pipeline & Gas Expo, Castelli (Bonatti - Iploca): "Industria pipeline italiana è una delle più importanti al mondo"

"E' importante essere qui alla terza edizione di Pipeline & Gas Expo perché, oltre al fattore italianità, è importante dare un contributo all'industria italiana del Pipeline, che secondo me è una delle più importanti del mondo”. Lo ha detto Roberto Castelli, Chief Commercial Officer Bonatti S.p.A e presidente di Iploca, a margine della Cena di Gala organizzata in occasione della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions.