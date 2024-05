Pipeline & Gas Expo, Santinelli (Nucleco): "Diamo più sicurezza a popolazione vicina a centrali nucleari con soluzioni innovative"

"Noi lavoriamo nello smantellamento delle centrali nucleari italiane e con il nostro lavoro diamo supporto alla Sogin, nostra capofila, per dare più sicurezza alla popolazione che vive nelle zone dove sono presenti le centrali e gli impianti nucleari, trovando soluzioni sempre più innovative". Con queste dichiarazioni, Renato Santinelli, responsabile Project Management Sud Nucleco, è intervenuto in occasione del convegno intitolato ‘Riconversione, Revamping e Decommissioning di Infrastrutture e Impianti nei Settori dell’Oil & Gas e del Power Generation: Tecnologie e Trend per la transizione energetica’, nel contesto della giornata inaugurale della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo.