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'Più facile a riciclarsi che a dirsi', nuova campagna Cial

Attraverso un tono ironico, la campagna firmata [Alkemy]+ invita gli italiani ad una corretta raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, anche i più piccoli

'Più facile a riciclarsi che a dirsi', nuova campagna Cial - (Ufficio stampa)
'Più facile a riciclarsi che a dirsi', nuova campagna Cial - (Ufficio stampa)
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16 novembre 2026 | 11.52
Francesca Romano
LETTURA: 2 minuti

Cial, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, torna in comunicazione con 'Più facile a riciclarsi che a dirsi', la nuova campagna istituzionale ideata e realizzata da [Alkemy]+, la divisione di Alkemy Group che unisce creatività, design, media e commerce. Al centro un gesto semplice ma spesso trascurato: raccogliere e appallottolare blister, linguette, tappi e fogli sottili in alluminio prima di conferirli, così che anche i pezzi più piccoli arrivino a riciclo invece di andare dispersi. On air dal 15 novembre al 20 dicembre, la campagna si sviluppa attraverso un piano media articolato curato da Be Closer, pensato per raggiungere il pubblico più ampio possibile.

La campagna nasce con un obiettivo: ricordare a tutti i cittadini come fare una buona raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, con un focus sui più piccoli e leggeri che, pur essendo riciclabili totalmente, spesso sfuggono alle fasi di selezione e avvio a riciclo dopo il conferimento, e rafforzare la percezione dell’alluminio come materiale riciclabile per eccellenza, per aumentare quantità e qualità della raccolta su tutto il territorio nazionale.

Il concept creativo parte da un’intuizione: a volte le buone abitudini sono molto più semplici da mettere in pratica che da spiegare. Da qui il claim 'Più facile a riciclarsi che a dirsi'. Il film, girato su un set dai colori pop, mette in scena un attore alla prova con le riprese di uno spot Cial: dopo aver ricordato che lattine per bevande, scatolette, vaschette, bombolette spray e capsule per il caffè sono tutte riciclabili, "anche i più piccoli", inciampa ciak dopo ciak sulla parola 'appallottolali'. Al ventiseiesimo tentativo si arrende e passa ai fatti: "Fai una palla, così", lanciandola nel contenitore corretto. Un registro leggero e autoironico, pensato per conquistare l’attenzione del grande pubblico e fissare nella memoria un’azione concreta, accompagnata dall’invito a seguire le indicazioni del proprio Comune per una corretta raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio.

"L’Italia è tra i Paesi più virtuosi d’Europa nel riciclo dell’alluminio, ma ogni piccolo pezzo che finisce disperso è una risorsa che perdiamo - commenta Stefano Stellini, direttore Generale di Cial - Con 'Più facile a riciclarsi che a dirsi' abbiamo scelto un linguaggio ironico e diretto per raccontare a tutti un gesto semplice, che fa davvero la differenza sulla qualità della raccolta. Allo stesso tempo vogliamo ricordare alle imprese della filiera che far parte di Cial significa contribuire concretamente a un sistema che genera valore per le imprese, le persone e l’ambiente".

"Con Cial abbiamo lavorato su due obiettivi complementari: aiutare i cittadini a raccogliere correttamente anche gli imballaggi più piccoli e invitare le imprese a partecipare al sistema consortile. La sfida è stata dare a ciascun pubblico una ragione concreta per agire, mantenendo una visione comune. È qui che la strategia di comunicazione esprime il proprio valore: comprendere le motivazioni dei diversi interlocutori e tradurle in messaggi pertinenti", dichiara Massimiliano Trisolino, Managing Director di Alkemy+.

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