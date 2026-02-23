circle x black
Cerca nel sito
 

Pizzi (Anitec- Assinform): "prompt engineering" in crescita nelle ricerche online, "ChatGPT" in calo

23 febbraio 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Anitec- Assinform ? l'associazione che nell'ambito del sistema Confindustria rappresenta tutte le imprese che operano in Italia nell'ambito dell'ICT. Quindi nella nostra rappresentanza ci sono i produttori di hardware, fornitori di servizi digitali, sviluppatori software. Nell'ambito di tutta questa filiera riteniamo assolutamente fondamentale il ruolo delle competenze proprio perch? il nostro compito ? quello di abilitare la trasformazione digitale del paese, dal privato al pubblico. Partecipare al festival sull'apprendimento per noi ? fondamentale per portare un po' quella che ? la voce delle aziende del nostro settore, che sono quindi le aziende che comunque hanno la responsabilit? di indirizzare la trasformazione tecnologica e digitale in particolare del paese, per cui entrare in contatto con scuole, con altre imprese, con studenti ? un punto, devo dire, molto importante proprio per portare il nostro punto di vista."Cos? Letizia Pizzi, Direttore generale Anitec-Assinform, in occasione della quarta edizione del Learning More Festival, che si ? svolta a Modena da venerd? 20 febbraio a domenica 22 febbraio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza