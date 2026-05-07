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Pmi, Lazzarelli (Confcommercio): "Managerialità decisiva per crescita"

Guido Lazzarelli, direttore Politiche del Lavoro e Welfare di Confcommercio - (foto Adnkronos)
Guido Lazzarelli, direttore Politiche del Lavoro e Welfare di Confcommercio - (foto Adnkronos)
07 maggio 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“I numeri, da soli, possono dire tutto oppure non dire nulla. In questo caso, invece, ci raccontano con chiarezza che lo sviluppo dell’economia delle nostre piccole e piccolissime imprese può passare soltanto attraverso una crescita della managerialità interna”. Lo ha dichiarato Guido Lazzarelli, direttore Politiche del Lavoro e Welfare di Confcommercio, intervenendo alla presentazione del nuovo 'Osservatorio del Terziario' di Manageritalia a Roma. Secondo Lazzarelli, anche le realtà imprenditoriali di dimensioni ridotte “hanno ormai bisogno di un approccio globale alla cultura manageriale”, perché “la sfida che riguarda una piccola impresa è identica a quella di una grande o grandissima azienda”. “La managerialità – ha spiegato – rappresenta quell’insieme di strumenti culturali ed esperienziali che consentono la crescita anche delle imprese più piccole”.

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Nel suo intervento, Lazzarelli ha poi sottolineato il ruolo centrale assunto dal terziario nell’economia italiana, evidenziando come il settore rappresenti oggi il 58% del Pil nazionale. “È un processo di cui ci stiamo accorgendo oggi, ma che in realtà è iniziato molti anni fa, quando il terziario ha assorbito la manodopera che fuoriusciva dalla deindustrializzazione di alcune aree del Paese tra gli anni Settanta e Ottanta”, ha osservato.

“Ora che questa trasformazione appare in molti ambiti inarrestabile – ha aggiunto – il valore del terziario è proprio quello di riuscire ad assorbire occupazione, ma anche di creare una manodopera qualificata, capace di affrontare la competizione di un mercato globale”.

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managerialità crescita economia piccole imprese terziario
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