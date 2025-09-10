circle x black
Porti, l'Adsp del Mare di Sicilia occidentale al Seatrade Cruise di Amburgo

“Il nostro impegno – ha dichiarato il commissario Tardino – è quello di supportare l’Associazione, di cui siamo tra i sedici soci fondatori, sfruttando i miei trascorsi europei"

10 settembre 2025 | 17.58
Redazione Adnkronos
Il commissario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale Annalisa Tardino ha incontrato, al Seatrade Cruise Europe di Amburgo, il presidente di Medcruise Theodora Riga. “Il nostro impegno – ha dichiarato il commissario Tardino – è quello di supportare l’Associazione, di cui siamo tra i sedici soci fondatori, sfruttando i miei trascorsi europei, sostenendo le iniziative di MedCruise e rafforzando la collaborazione con i principali attori del settore”. MedCruise è l’associazione che riunisce e valorizza i porti del Mediterraneo.

Il 'Seatrade Cruise', principale fiera internazionale dedicata al turismo crocieristico europeo, proseguirà fino al 12 settembre. Un appuntamento strategico che riunisce operatori, compagnie e istituzioni per discutere le prospettive del settore e rafforzare le relazioni con gli itinerary planners. L’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale partecipa all’evento all’interno dello stand coordinato da Assoporti e condiviso con le altre AdSp italiane e con la sua presenza ad Amburgo conferma la volontà di essere protagonista nei processi di sviluppo e internazionalizzazione del comparto crocieristico, in sinergia con le istituzioni e le reti portuali europee.

