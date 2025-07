Poste, a Rovigo evento dedicato all'attenzione alle truffe in rete

Martedì primo luglio si è svolto presso la sala della Gran Guardia di Rovigo l’evento gratuito 'Occhio alle truffe: l’educazione digitale contro le frodi in rete', promosso da Poste Italiane in collaborazione con il Comune di Rovigo, con l’obiettivo di promuovere la cultura e la conoscenza del mondo digitale, sensibilizzando sulla difesa dalle insidie della rete e valorizzando le opportunità offerte dalle innovazioni in corso. Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato rappresentanti dell’azienda e delle istituzioni locali, sono stati affrontati temi quali il riconoscimento delle truffe digitali più frequenti come phishing, smishing e vishing; deepfake e pubblicità ingannevoli; la gestione sicura delle password e l’uso dell’autenticazione a due fattori; la condivisione di immagini e informazioni personali in rete.

Nel corso dell’anno iniziative sul tema della sicurezza digitale saranno organizzate su tutto il territorio nazionale, muovendosi nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali Esg, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar e contenuti multimediali sempre gratuitamente disponibili all’interno della sezione web. Sui temi legati alle attenzioni in rete sono disponibili le infografiche I deepfake, Pubblicità, truffa o fake news?, Vishing – le telefonate truffa e i giochi Indovina la truffa e Smishing. Le attività di Educazione Digitale possono essere seguite anche su LinkedIn, Facebook e X attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.