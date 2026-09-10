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Poste, avanti sviluppo fotovoltaico: target 1300 impianti entro fine anno

in sei mesi edifici in Smart Building saliti a 2400

Poste, impianti fotovoltaici - (foto Ufficio stampa)
Poste, impianti fotovoltaici - (foto Ufficio stampa)
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10 settembre 2026 | 15.01
Redazione Adnkronos
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"Nei primi sei mesi del 2026 Poste Italiane ha incrementato gli investimenti per abbattere l’impatto ambientale del patrimonio immobiliare e per aumentare la produzione di energia rinnovabile". Lo si legge in una nota del gruppo, che afferma che lo sviluppo del fotovoltaico prosegue: "Anche grazie al Progetto Polis, nei primi sei mesi di quest’anno ha già registrato circa 210 installazioni di nuovi impianti, portando il totale a circa 1.080, con una potenza installata di circa 31.700 kilowatt picco. L’obiettivo - si legge - è quello di raggiungere, entro la fine del 2026, la quota di 1.300 impianti con una produzione attesa di oltre 40 gigawattora all’anno".

Inoltre, nel primo semestre "è aumentato di circa 2.400 unità il numero di edifici coinvolti nel progetto Smart Building, altro tassello importante nella strategia green di Poste Italiane, che nel 2025 ha consentito un risparmio di 10,5 gigawattora di energia elettrica". Anche in questo caso la meta di Poste è "raggiungere, entro il 2027, un risparmio di circa 17 gwh". Al momento "sono circa 6.700 gli edifici in cui sono stati installati sensori evoluti che raccolgono dati gestiti da una piattaforma unica di supervisione, gestione e controllo integrato, capace di regolare in modo automatico ed ottimale gli impianti di illuminazione, riscaldamento e ventilazione, garantendo così una riduzione di consumi di energia elettrica stimata intorno al 15%, oltre a una migliore gestione del confort ambientale".

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fotovoltaico energia rinnovabile sviluppo sostenibile
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