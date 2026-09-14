circle x black
Cerca nel sito
 

Poste: Del Fante, il mercato ha capito e ci darà un ampio controllo su TIM

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
14 settembre 2026 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste l'AD Matteo Del Fante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'OPAS, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del Gruppo di telecomunicazioni. "Se venerdì scorso siamo arrivati a questo numero – ha detto - è perché il mercato ha capito che la cosa migliore è aderire". Un risultato raggiunto dopo un'importante accelerazione la settimana scorsa. "Gli investitori – ha detto Del Fante - hanno capito che non ha molto più senso restare azionisti di un'azienda che non paga il dividendo e che è una frazione di Poste Italiane, in un contesto in cui Poste sta valorizzando le azioni di Tim con un progetto congiunto molto ambizioso e con grande soddisfazione per tutti gli investitori. C'è stata una presa di coscienza – ha continuato Del Fante - i mercati la chiamano F.O.M.O., Fear Of Missing Out, paura di rimanere fuori dal treno di Poste che partiva e quindi si sono tutti adoperati per aderire. Crediamo che questa F.O.M.O. ci sarà anche dal 21 al 25 settembre". Al termine dell'OPAS, ha concluso l'AD di Poste Italiane, "ci troveremo ad una percentuale che sarà ampiamente di controllo, e partiranno le attività di integrazione delle due aziende".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video
Camera ardente Bonino, il feretro della leader radicale arriva in Campidoglio - Video
Jovanotti versione romanesca, l'autoironia per chiudere il concerto al Circo Massimo - Video
Venezia 83, Leone d'oro a 'Woman Unknown' di May el‑Toukhy - Video
Jovanotti in concerto al Circo Massimo: "Sono commosso da questo sentimento oceanico" - Video
Venezia 83, Malkovich: "Onorato per Coppa Volpi, mi dispiace non essere al Lido" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza