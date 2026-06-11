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Poste Italiane lancia la nuova campagna antifrode: "Un truffatore non può fare nulla senza di te"

11 giugno 2026 | 14.36
Redazione Adnkronos
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Rafforzare la consapevolezza dei cittadini e promuovere comportamenti sicuri nella gestione dei dati personali e delle attività online. Con questo obiettivo Poste Italiane rinnova il proprio impegno nella prevenzione delle frodi digitali attraverso la nuova campagna di sensibilizzazione "Un truffatore non può fare nulla senza di te". Per raggiungere il più alto numero di persone, Poste Italiane ha attivato tutti i principali canali di contatto con la clientela. I contenuti informativi sono disponibili sul sito Poste.it, nella sezione "Sicurezza Online", sui canali social dell'azienda, sui circa 23 mila display presenti negli oltre 12.700 mila uffici postali, e sui 9000 ATM Postamat della rete.

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