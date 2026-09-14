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Poste: Lasco, su TIM un'operazione storica per il Paese, per l'occupazione e la trasformazione digitale

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14 settembre 2026 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'OPAS di Poste Italiane su Tim è un'operazione storica per il Paese e per il territorio, e il suo successo aiuterà a guidarne la transizione digitale con la nascita di un grande Gruppo capace di creare occupazione e di competere con i grandi player internazionali. È quanto ha detto Giuseppe Lasco, Direttore Generale di Poste Italiane, commentando la chiusura della prima fase dell'offerta su Tim che ha visto l'azienda salire al 66,6% del gruppo di TLC. "Rimane e rimarrà una operazione storica per il nostro Paese, - ha detto Lasco - inimmaginabile solo qualche anno fa. Allargando il perimetro a Tim, porteremo ancora più valore al nostro Paese e al nostro territorio. Questa integrazione creerà futuro per la nostra gente e per tutti i colleghi di Tim. Ci dobbiamo sentire orgogliosi di appartenere a questo grande gruppo industriale del Paese, internazionale, che potrà competere con i grandi player internazionali per reggere l'urto dell'innovazione e della trasformazione digitale". Lasco ha poi commentato le sfide future che potranno essere affrontate grazie alla costituzione del nuovo Gruppo. "Poste Italiane e Tim – ha detto - saranno un elemento di traino per il lancio e il consolidamento dell'infrastruttura dell'Intelligenza Artificiale. Anche se l'IA andrà a fare ottimizzazione sulle risorse, noi andremo in controtendenza, garantendo un'infrastruttura evoluta ma continuando ad agire sulle politiche attive del lavoro e a creare nuova occupazione come abbiamo sempre fatto in questi nove anni. Proviamo orgoglio – ha concluso Lasco – perché daremo un futuro a loro e alle nuove generazioni".

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