Poste, spedizioni prepagate con il Borsellino Spedizioni

Poste Italiane ha introdotto il Borsellino Elettronico per semplificare i pagamenti delle spedizioni con il servizio Poste Delivery Web. Si tratta di un credito prepagato ricaricabile, utilizzabile per spedizioni nazionali e internazionali (eccetto International Standard), attivabile dal proprio profilo su poste.it o tramite l’app Poste Italiane. I clienti possono ricaricare importi fissi o liberi e ottenere un bonus fino al 15% in base al valore caricato. Il credito non ha scadenza, può essere usato in più spedizioni ed è rimborsabile in qualsiasi momento.

Il sistema consente di evitare l'inserimento dei dati di pagamento ad ogni acquisto, rendendo il processo più veloce. La ricarica si effettua online dal sito o dall'app Poste Italiane, con carta, Postepay, conto BancoPosta o PayPal. Il credito è subito disponibile dopo la ricarica e può essere monitorato con saldo e storico ricariche.

Il Borsellino è pensato per clienti abituali ma è utile anche per spedizioni occasionali, facilitando la gestione delle spedizioni, migliorando l’esperienza utente e ottimizzando i tempi.