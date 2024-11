Postepay e Amazon insieme per migliorare esperienza acquisto online clienti

Con la funzione di ricarica automatica, sarà possibile completare l’acquisto anche in caso di fondi insufficienti per il pagamento richiesto

PostePay, leader nel mercato dei pagamenti digitali in Italia, e Amazon, protagonista globale nel settore dell’e-commerce, rafforzano la partnership con iniziative congiunte che semplificano le fasi di checkout e pagamento online, migliorando l’esperienza di acquisto del cliente in sicurezza. Grazie alla maggiore sinergia tra le parti, infatti, i titolari di carte prepagate Postepay potranno completare il processo di acquisto in maniera più rapida, semplice e intuitiva. In particolare, con la funzione di ricarica automatica, sarà possibile completare l’acquisto anche in caso di fondi insufficienti per il pagamento richiesto, grazie al meccanismo automatizzato che ricarica il saldo della Carta Postepay.

Si consolida così il rapporto tra Amazon e PostePay, l’istituto di moneta elettronica del Gruppo Poste Italiane all’avanguardia nell’identificare soluzioni di pagamento innovative, con oltre 30 milioni di carte emesse e 63 miliardi di euro di transato complessivo (di cui 20 miliardi di euro su e-commerce).

PostePay contribuisce quotidianamente a guidare l'innovazione nel settore dei pagamenti digitali e, grazie alla collaborazione con Amazon, rafforza ulteriormente il proprio ruolo per lo sviluppo dell'e-commerce in Italia, offrendo soluzioni che semplificano l'esperienza di acquisto online.