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Previdenza, Oddone, (Alleanza Assicurazioni): "Proteggersi prima per affrontare non autosufficienza"

L’ad Alleanza: "Serve creare cultura e consapevolezza, anche per sostenere i caregiver"

Marco Oddone - (Adnkronos)
Marco Oddone - (Adnkronos)
06 ottobre 2026 | 14.21
Giselda Curzi
LETTURA: 1 minuti

“Quando viene affrontato il tema della non autosufficienza, forse è un po' troppo tardi. Quindi è meglio iniziare, preoccuparsi e proteggersi prima. Bisogna cominciare a creare cultura all'interno dei cittadini e della nostra comunità italiana, perché il tema della non autosufficienza non tocca soltanto chi purtroppo la subisce, ma anche tutto il sistema familiare che si trova a dover far fronte a un momento molto difficile”. Così Marco Oddone, amministratore delegato e direttore generale di Alleanza Assicurazioni, all'incontro a Roma in occasione del Longevity Day 2026, 'Previdenza, protezione, futuro: nuove età, nuovi bisogni, nuove risposte', dedicato al confronto sulle principali sfide legate alla longevità.

“Parliamo di circa 12,3 milioni di caregiver in Italia e anche per loro cambia significativamente la qualità della vita e cambiano gli impegni che devono poi prestare a chi perde l'autosufficienza. Anche i prodotti oggi sono cambiati molto: - ha aggiunto Oddone - quando si parte per tempo, l'impegno economico è adeguato a quello che le persone possono permettersi. Il tema di proteggersi prima, per poi investire e risparmiare meglio, è sicuramente qualcosa che va messo al centro dell'attenzione”.

“Serve un consulente preparato che spieghi come funzionano questi prodotti, ma soprattutto che spieghi come gestire le proprie finanze. Anche il tema della consulenza finanziaria testimonia come gli italiani abbiano bisogno prima di tutto di un po' di educazione finanziaria. Affidarsi a un consulente, a un esperto che può aiutarti a scegliere come proteggersi e come poi risparmiare e investire le risorse, è la prima cosa da fare”, ha concluso Oddone.

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Tag
Previdenza Non autosufficienza Longevità Consulenza finanziaria
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