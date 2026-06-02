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Prezzi in crescita: l'inflazione nell'Eurozona sale al 3,2% a maggio

L'inflazione nell'Eurozona accelera a maggio, raggiungendo il 3,2% secondo Eurostat, con prezzi in crescita per energia e servizi.

- Fotogramma/Ipa
- Fotogramma/Ipa
02 giugno 2026 | 11.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'inflazione annua nell'Eurozona accelera in maggio, raggiungendo il 3,2% dal 3% di aprile, secondo la stima flash di Eurostat. Il dato è in linea con il consensus, la media delle attese degli analisti. Tra le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, si prevede che l'energia abbia registrato il tasso annuo più elevato a maggio (10,9%, rispetto al 10,8% di aprile), seguita dai servizi (3,5%, rispetto al 3,0% di aprile), alimentari, alcolici e tabacco (2,0%, rispetto al 2,4% di aprile) e beni industriali non energetici (0,9%, rispetto allo 0,8% di aprile). Anche l'inflazione core, al netto di energia, cibo, alcolici e tabacchi, accelera, al 2,5% dal 2,2% di aprile.

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inflazione Ue inflazione Eurozona inflazione core
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