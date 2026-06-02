Prezzi in crescita: l'inflazione nell'Eurozona sale al 3,2% a maggio

L'inflazione annua nell'Eurozona accelera in maggio, raggiungendo il 3,2% dal 3% di aprile, secondo la stima flash di Eurostat. Il dato è in linea con il consensus, la media delle attese degli analisti. Tra le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, si prevede che l'energia abbia registrato il tasso annuo più elevato a maggio (10,9%, rispetto al 10,8% di aprile), seguita dai servizi (3,5%, rispetto al 3,0% di aprile), alimentari, alcolici e tabacco (2,0%, rispetto al 2,4% di aprile) e beni industriali non energetici (0,9%, rispetto allo 0,8% di aprile). Anche l'inflazione core, al netto di energia, cibo, alcolici e tabacchi, accelera, al 2,5% dal 2,2% di aprile.