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Quagliotti e Ferretti Yachts, la nuova partnership che unisce prodotto lifestyle e immagine

Quagliotti e Ferretti Yachts, la nuova partnership che unisce prodotto lifestyle e immagine
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10 settembre 2026 | 15.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quagliotti, che dal 1933 rappresenta l'alta manifattura tessile italiana, e Ferretti Yachts, icona internazionale dello yachting, annunciano una nuova partnership che unisce prodotto lifestyle e immagine. La collaborazione prenderà ufficialmente il via in occasione dei saloni nautici internazionali di settembre 2026, dove sarà presentato il progetto che vedrà Quagliotti vestire alcune delle imbarcazioni della flotta Ferretti Yachts.

Dalla cabina dell'armatore alle zone living, dalla biancheria da letto agli elementi tessili, il savoir-faire Quagliotti entrerà negli yacht Ferretti Yachts portando a bordo un tessile elegante e di qualità, così da contribuire a creare un'esperienza nella quale comfort, qualità dei materiali e attenzione ai dettagli accompagnino ogni momento della vita a bordo. Il progetto nasce da una forte affinità tra due aziende che hanno fatto della cura del dettaglio, della qualità dei materiali e della cultura del fatto in Italia i pilastri della propria identità. La partnership sarà inoltre parte di un più ampio progetto di collaborazione, con l'obiettivo di raccontare l'incontro tra il mondo della nautica e quello dell'alta manifattura tessile italiana.

Gli yacht diventeranno un nuovo spazio di espressione per il savoir-faire Quagliotti, mentre il prodotto tessile contribuirà a definire l'atmosfera degli ambienti Ferretti Yachts. Il debutto agli eventi di settembre rappresenterà il primo passo di una collaborazione pensata per svilupparsi nel tempo. Un percorso comune che potrà evolvere sia a bordo sia attraverso nuove iniziative dedicate a happenings, prodotto e al racconto di due realtà unite da una stessa visione.

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partnership yachting alta manifattura tessile italiana
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