circle x black
Cerca nel sito
 

Ramunno (Arpab): "Bonifica siti contaminati, così restituiamo territori a comunità"

Segui Adnkronos su Google
03 novembre 2026 | 16.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In Basilicata sono presenti due siti di interesse nazionale (Sin) che sono stati in passato contaminati da attività industriali che hanno compromesso alcune matrici ambientali come il suolo e la falda acquifera e le Arpa sono impegnate in Basilicata, così come altrove, perché ahimè sono tante le aree Sin che devono essere sottoposte a bonifica, nel monitoraggio degli elementi ambientali e quindi capire i contaminanti che hanno compromesso la qualità. Dopodiché parte la bonifica per restituire alle popolazioni, alle comunità e ai territori queste aree in maniera tale da poter essere riutilizzate per fini antropici". Così Donato Ramunno, direttore generale dell'Arpab (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata), ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
All's Fair, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts: "Il prezzo del successo è più alto per le donne" - Video
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Spettacolo a Venezia, il delfino 'Nane' nuota accanto a un vaporetto - Video
Colorado, il fiume trascina una casa che si schianta contro un ponte - Video
Decreto bollette, Pichetto: "Al lavoro su criteri per riduzione prezzo energia" - Video
News to go
Congedo parentale, si allungano mesi con stipendio all'80%
Ucraina, bombe russe su una scuola usata per distribuire aiuti umanitari - Video
Ventunenne accoltella la madre nel bresciano, l'arrivo della Scientifica nella loro casa - Video
News to go
Attacchi hacker a supermercati in Italia, cosa sta succedendo
Militari morti in Bosnia, feretri avvolti nel tricolore per i funerali solenni - Video
Vannacci contestato a Milano: "Si vergogni di quello che dice sulle donne" - Video
News to go
Niente tassa sui mini pacchi extra Ue, la Manovra cancella il contributo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza