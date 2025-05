Rapporto Nsc: "Italiani sempre più attenti all'origine del cibo"

La provenienza del prodotto è diventata un criterio di scelta sempre più rilevante per i consumatori, i quali cercano trasparenza e qualità tanto al supermercato quanto al ristorante. Secondo un recente rapporto del Norwegian Seafood Council (Nsc) sulle tendenze di consumo in Italia, oltre 8 italiani su 10 desiderano conoscere l'origine dei prodotti ittici che acquistano, e 7 su 10 considerano la sostenibilità come un elemento determinante nelle proprie decisioni d'acquisto.

In risposta a questa crescente attenzione, nasce la partnership tra il Norwegian Seafood Council e i Bar Atlantic del gruppo Esselunga, presenti all'interno di oltre 100 supermercati. Da aprile fino al prossimo ottobre, limitatamente ad alcune settimane promozionali, i clienti avranno la possibilità di gustare una selezione di piatti che celebrano la qualità e la versatilità del salmone norvegese. Questa iniziativa testimonia la volontà di offrire ai consumatori non solo un'esperienza culinaria di alto livello, ma un'offerta gastronomica sana, salutare, sicura, e soprattutto squisita, grazie a un ingrediente d'eccellenza come il salmone norvegese.

La partnership nasce tra due attori, Nsc e Bar Atlantic, che condividono l'importanza di offrire ai consumatori prodotti gustosi e saporiti, pescati o allevati in maniera sostenibile e che rispettino gli ecosistemi e le condizioni naturali uniche dei luoghi di provenienza. Su questo aspetto, la Norvegia, grazie alla vastità delle sue coste e dei suoi mari limpidi e freddi, ma soprattutto al modello di gestione delle risorse e alla professionalità delle persone che lavorano nel settore, è l'habitat perfetto per il salmone. E' per questo che la provenienza – criterio di scelta sempre più rilevante per i consumatori – diventa un attestato di qualità.

Esiste 'Seafood from Norway', il marchio registrato che indica la Norvegia come Paese di origine. Tom-Jørgen Gangsø, drettore Italia del Norwegian Seafood Council, commenta: "Siamo davvero entusiasti di questa nuova partnership con Bar Atlantic. Trovare un partner che condivida i nostri valori di sostenibilità, l'attenzione meticolosa alla qualità del prodotto e una sincera passione per offrire esperienze di gusto eccezionali ai propri clienti è per noi motivo di grande soddisfazione. Siamo certi che questa collaborazione rappresenti un valore aggiunto per i consumatori, offrendo loro la possibilità di effettuare scelte più consapevoli sull'origine della materia prima, grazie alla presenza dell'indicazione salmone norvegese e del marchio d'origine Seafood from Norway su ogni piatto".

I Bar Atlantic rappresentano oggi una realtà consolidata nel panorama della ristorazione, in forte espansione e tra le prime in Italia nel suo settore. Sono un caso unico nel contesto della grande distribuzione organizzata, un format pensato e realizzato secondo un proprio layout e con spazi indipendenti, sia pure connessi al punto vendita dove fare la spesa quotidiana.

In questo scenario, il marchio d'origine 'Seafood from Norway' rappresenta il simbolo di provenienza di tutti i prodotti ittici norvegesi, una garanzia per tutte le aziende italiane che lavorano con questi prodotti, e consente loro di comunicare in maniera ancora più efficace e autentica la tracciabilità, la qualità e la sostenibilità della propria offerta.

Tom-Jørgen Gangsø conclude: "Siamo convinti che i prodotti ittici norvegesi, come il salmone, lo stoccafisso e il baccalà, continueranno ad essere sempre più presenti sulle tavole degli italiani grazie alla loro straordinaria versatilità in cucina, e queste partnership sono per noi fondamentali per far conoscere ai consumatori le qualità dei nostri prodotti".