realme C71: potenza e resistenza ridefiniscono la fascia entry-level

In collaborazione con Realme

realme, ha annunciato oggi, per mezzo di una nota ufficiale, l'introduzione del realme C71, l'ultima novità della serie C di dispositivi entry-level. Questo nuovo modello si propone di elevare gli standard della sua fascia di mercato, offrendo una combinazione armoniosa di prestazioni elevate e un design accattivante, il tutto a un prezzo estremamente competitivo, a partire da 149,99 euro.

Il realme C71 è stato concepito per soddisfare le esigenze di un pubblico che cerca affidabilità, potenza e funzionalità avanzate senza dover sostenere costi elevati, puntando su una dotazione tecnica solitamente associata a fasce di prezzo superiori.

Il cuore visivo del realme C71 è rappresentato da un display LCD da 6,72 pollici con una risoluzione di 720×1604 pixel. Ciò che lo distingue nella sua categoria è l'implementazione di una frequenza di aggiornamento a 120Hz, che assicura una scorrevolezza eccezionale nelle animazioni, nello scorrimento dei contenuti e nell'esperienza di gioco. La luminosità massima di 725 nit garantisce una buona leggibilità anche in condizioni di luce ambientale intensa.

Tra le caratteristiche che ne aumentano la praticità d'uso, il dispositivo include un sensore di impronte digitali posizionato lateralmente per uno sblocco rapido e intuitivo, uno slot dedicato per schede SD per espandere facilmente la memoria e un tradizionale jack per cuffie da 3,5 mm, apprezzato da molti utenti. Un aspetto notevole per la sua fascia di prezzo è la resistenza agli urti di livello militare, che permette al realme C71 di sopportare cadute da un'altezza massima di 1,5 metri, garantendo una durabilità superiore nell'uso quotidiano.

Sotto il cofano, il realme C71 è alimentato da un processore Unisoc T7250, ottimizzato per offrire un equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica. L'autonomia sembra essere uno dei suoi punti di forza principali, grazie a una batteria da 6000 mAh, la capacità più ampia nel suo segmento di mercato. Questa batteria garantisce, secondo il costruttore, fino a due giorni di utilizzo con una singola carica, un vantaggio significativo per gli utenti più attivi.

La ricarica non è da meno: il dispositivo supporta la ricarica rapida a 45W, riducendo drasticamente i tempi necessari per un pieno di energia. A ciò si aggiunge la comoda ricarica inversa a 6W, che permette al realme C71 di funzionare come power bank per altri dispositivi.

Sul fronte software, il telefono opera con realme UI 6.0, basata sulla più recente versione Android 16, assicurando un'interfaccia utente moderna e funzionale.

Il realme C71 offre un pacchetto completo di connettività, includendo il supporto 4G, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2, per connessioni stabili e veloci. Il comparto fotografico è guidato da una fotocamera principale posteriore da 50MP con intelligenza artificiale (AI), capace di catturare immagini dettagliate e luminose in diverse condizioni. Per i selfie e le videochiamate, è presente una fotocamera frontale da 5MP.

Un elemento distintivo a livello di design è la presenza di un anello luminoso a LED sul pannello posteriore, chiamato "Pulse Light". Questo anello si attiva per indicare notifiche e lo stato di ricarica, offrendo un avviso visivo discreto ma efficace che migliora l'interazione utente.

Il realme C71 è disponibile nella configurazione 8GB di RAM e 256GB di storage in due eleganti varianti di colore: White Swan e Forest Owl. Il prezzo di vendita suggerito è di 169,99€. Tuttavia, al momento del lancio, il realme C71 sarà disponibile a un prezzo promozionale di 149,99€ presso i principali rivenditori di elettronica quali Unieuro, Euronics, MediaWorld, Trony ed Expert, rendendolo un'opzione estremamente competitiva e attraente nella fascia entry-level.