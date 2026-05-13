Rebuild 2026: ass. Amirante, 'In Friuli nuove politiche abitative integrate per sostenere anche fascia grigia popolazione'

"Il mio intervento qui a Rebuild è utile proprio per raccontare l'esperienza del Friuli Venezia Giulia: abbiamo attivato, infatti, una sperimentazione su diversi aspetti, inserendo la realizzazione di case pubbliche o di case con un canone di affitto convenzionato, tali da poter garantire l'accessibilità al mercato della casa anche da parte di chi ha un Isee più basso, la cosiddetta fascia grigia della popolazione. Abbiamo, quindi, mescolato politiche urbanistiche con politiche della casa per la prima volta, andando a prevedere delle premialità a favore delle amministrazioni comunali che realizzano e promuovono masterplan urbanistici con l'inserimento di interventi di edilizia sociale". Lo ha detto Cristina Amirante, Assessore Regionale alle Infrastrutture e Territorio - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in occasione della dodicesima edizione di Rebuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).