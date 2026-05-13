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Rebuild 2026: ass. Bottero, 'a Lorenteggio 200 alloggi a consumo zero'

13 maggio 2026 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Noi siamo qui a Rebuild 2026 per portare anche le operazioni di questi ultimi anni: abbiamo investito con fondi nostri ed europei per riqualificare delle costruzioni addirittura con abbattimento e ricostruzione, per esempio presentiamo l'esperienza di via dei Giaggioli, nel quartiere Lorenteggio a Milano. Si tratta di quasi 200 alloggi, che vengono ricostruiti con tecnologie con consumo energetico pari a zero e con riqualificazione anche degli spazi esterni, dedicati a chi abita ma anche al quartiere stesso, con un approccio verso la sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico sia per chi abita, ma naturalmente anche per il quartiere stesso". Lo afferma Fabio Bottero, Assessore Edilizia Residenziale Pubblica Comune di Milano, in occasione del panel 'Workshop: L'offsite per l'abitare sostenibile e inclusivo', svoltosi nel contesto della giornata inaugurale della dodicesima edizione REbuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

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