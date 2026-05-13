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Rebuild 2026, Bottero (Comune Milano): "Rigenerazione urbana e case sostenibili al centro degli interventi"

‘A Milano investimenti su edilizia pubblica ed efficientamento energetico con attenzione anche a sostenibilità sociale’

Fabio Bottero - (foto Adnkronos)
Fabio Bottero - (foto Adnkronos)
13 maggio 2026 | 09.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Per il Comune di Milano è importante essere presenti a REbuild per condividere esperienze con esperti, operatori e studiosi impegnati sui temi della sostenibilità nell’ambiente costruito”. Lo ha dichiarato Fabio Bottero, assessore all’Edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano, intervenendo nel corso della dodicesima edizione di REbuild 2025, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile nel settore delle costruzioni, in programma dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda.

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“Negli ultimi anni abbiamo investito, anche attraverso fondi europei, in importanti operazioni di riqualificazione edilizia, arrivando in alcuni casi all’abbattimento e ricostruzione degli edifici”, ha spiegato Bottero, citando tra gli interventi il progetto di via dei Georgofili nel quartiere Lorenteggio di Milano. “Si tratta di quasi 200 alloggi ricostruiti con tecnologie nZeb (Nearly Zero Energy Buildings), quindi con consumi energetici prossimi allo zero, accompagnati anche dalla riqualificazione degli spazi esterni e delle aree dedicate non solo agli abitanti ma all’intero quartiere”.

Secondo l’assessore, l’obiettivo è promuovere “un approccio alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, sia per chi vive questi spazi sia per la comunità circostante”.

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sostenibilità ambientale costruzioni sostenibili abitazioni sostenibili
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