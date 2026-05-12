circle x black
Cerca nel sito
 

Rebuild 2026, Burrelli (Anaci): "Telemedicina entra nei condomini del futuro"

'Le nuove case dovranno essere ecologiche, digitali e accessibili soprattutto per anziani e fragili'

Francesco Burrelli - (foto Adnkronos)
Francesco Burrelli - (foto Adnkronos)
12 maggio 2026 | 19.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo molto contenti di partecipare per la prima volta alla dodicesima edizione di Rebuild, che non si riferisce solo al mondo della casa, ma è inteso che guarda anche ai servizi. Noi entriamo proprio su questo tema perché per la prima volta parliamo di telemedicina nei condomini e come questa può aiutare con i servizi di domotica, utilizzando l'intelligenza artificiale nelle nuove case, che gli italiani dovrebbero avere soprattutto per gli anziani, i fragili e i deboli, dando loro dei servizi seduti comodamente dal salotto". Così Francesco Burrelli, presidente di Anaci, intervenendo alla dodicesima edizione di Rebuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in corso al Centro congressi di Riva del Garda (Tn).

CTA

"Pertanto, in questo contesto sicuramente la nuova casa, ecologica, digitale, che non consuma e che ci consente di rientrare dentro un grado e mezzo di temperatura, deve anche avere dei dati, deve essere gestibile, accessibile e soprattutto deve essere sensibile ai fragili e a coloro che sono meno interessati ad avere contatto con la tecnologia, come gli anziani e chi non ha la capacità di arrivare allo smartphone, ma noi vogliamo in qualche modo che ce l'abbiano ugualmente", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rebuild 2026 telemedicina domotica intelligenza artificiale
Vedi anche
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza