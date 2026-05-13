Rebuild 2026: Camerano (Cdp), 'puntiamo su service housing per sostenere mobilità e lavoratori'

"Un altro tema importante riguarda il service housing, ovvero le persone che cercano una soluzione abitativa per potersi spostare per ragioni professionali. Oggi, in Italia, la mobilità del lavoro è frenata anche dalla mancanza di un'offerta adeguata, ma soprattutto di un'offerta abitativa che sia a costi sostenibili per il reddito di tanti giovani che si muovono per una prima esperienza professionale. Questo è un tema che riguarda la gran parte delle province italiane in particolare le province particolarmente produttive quindi che hanno un tessuto produttivo economico particolarmente rilevante quindi Cassa Depositi e Prestiti - Cdp negli anni ha cercato di dare risposta a questi fabbisogni, in una logica di contributo di equity, quindi attraverso il sistema del fondo dei fondi, operando al fine di dare soluzioni a tutte queste evoluzioni della domanda". Così Simona Camerano, Responsabile Scenari Economici, Geopolitici e Strategie Settoriali Cassa Depositi e Prestiti, intervenendo al convegno 'Rigenerazione urbana e politiche della casa: i circuiti europei e le operazioni a valore aggiunto' svoltosi all'interno della dodicesima edizione Rebuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).