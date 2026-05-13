circle x black
Cerca nel sito
 

Rebuild 2026, Camerano (Cdp): "Service housing leva strategica per mobilità e lavoro"

La responsabile scenari economici di Cdp, ‘serve offerta abitativa sostenibile per i giovani che si spostano per motivi professionali’

Simona Camerano - (foto Adnkronos)
Simona Camerano - (foto Adnkronos)
13 maggio 2026 | 08.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Un tema importante riguarda il service housing, ovvero le persone che cercano una soluzione abitativa per potersi spostare per ragioni professionali”. Lo ha dichiarato Simona Camerano, responsabile Scenari Economici, Geopolitici e Strategie Settoriali di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), intervenendo al convegno ‘Rigenerazione urbana e politiche della casa: i circuiti europei e le operazioni a valore aggiunto’, svoltosi nell’ambito della dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in corso fino al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda.

CTA

Secondo Camerano, in Italia la mobilità lavorativa continua a scontrarsi con l’assenza di un’offerta abitativa adeguata, soprattutto per i giovani lavoratori. “Oggi la mobilità del lavoro è frenata anche dalla mancanza di un’offerta adeguata, ma soprattutto di un’offerta abitativa che sia a costi sostenibili per il reddito di tanti giovani che si muovono per una prima esperienza professionale”, ha spiegato.

Un fenomeno che, ha aggiunto, interessa gran parte del territorio nazionale e in particolare le aree economicamente più dinamiche. “È un tema che riguarda la gran parte delle province italiane, soprattutto quelle particolarmente produttive e con un tessuto economico rilevante”, ha osservato e concluso la responsabile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rebuild 2026 Service housing Mobilità lavorativa Abitativa adeguata Sostenibilità Innovazione sostenibile
Vedi anche
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza