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Rebuild 2026, Capri (Agenzia del Demanio): "Rigenerazione urbana, serve più rapidità e continuità decisionale"

Il responsabile del Centro ricerca e sviluppo: "La complessità tra pubblico e privato e i tempi autorizzativi troppo lunghi rischiano di rallentare gli investimenti"

Gianluca Capri - (Foto Adnkronos)
Gianluca Capri - (Foto Adnkronos)
13 maggio 2026 | 12.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La rigenerazione urbana richiede un cambio di passo sul piano dei processi decisionali e dei tempi di attuazione. È quanto ha sottolineato Gianluca Capri, responsabile del Centro ricerca e sviluppo dell'Agenzia del Demanio, intervenendo a Rebuild 2026.

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Capri ha evidenziato la complessità che caratterizza il coinvolgimento congiunto di soggetti pubblici e operatori privati nei progetti di trasformazione urbana, richiamando la necessità di una maggiore continuità nella visione e nella capacità di risposta del sistema pubblico. Un nodo centrale riguarda i tempi di realizzazione degli interventi e gli iter autorizzativi, spesso percepiti come troppo lunghi.

"Occorre una visione continua e una capacità di risposta del sistema pubblico in tempi più rapidi. I tempi autorizzativi sono spesso troppo dilatati", ha sottolineato.

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Tag
rigenerazione urbana sostenibilità cambio di passo
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