Rebuild 2026: Cugno (Thales Alenia Space), 'sempre un piacere discutere su aspetti comuni tra terra e spazio'

"E' sempre un piacere per noi tornare a presenziare a questo evento di Rebuild; quest'anno, in particolare, in cui si parla della abitabilità dell'abitare, che è comune con quanto sviluppiamo come azienda nello spazio, Thales Alenia Space, infatti, è leader internazionale europeo e mondiale sullo sviluppo dei sistemi abitabili e abitati nello spazio. Pertanto, è piacevole discutere e verificare quanto c'è in comune tra gli sviluppi terrestri e gli sviluppi spaziali e quanto si può essere di trasferimento tecnologico tra un dominio e l'altro". Sono le parole di Walter Cugno, Senior Advisor Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, intervenendo al panel 'Quando le tecnologie digitali cambiano la vita delle città e dei territori', nella seconda giornata di lavori della dodicesima edizione di Rebuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).