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Rebuild 2026, Gardelli (Provincia Trento): "Urbanistica torni a occuparsi dell’abitare"

‘Serve un approccio meno vincolistico e più strategico per rispondere ai nuovi bisogni sociali e abitativi’

Giovanni Gardelli - (foto Adnkronos)
Giovanni Gardelli - (foto Adnkronos)
13 maggio 2026 | 08.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Secondo Gardelli, “un’urbanistica che all’inizio di questo secolo era più vocata ai temi della conservazione dell’ambiente, della tutela e della sostenibilità, si deve anche riappropriare dei temi dell’abitare, del sociale e della residenza”. Un cambio di paradigma che, secondo il dirigente della Provincia autonoma di Trento, richiede strumenti più dinamici e capaci di accompagnare le trasformazioni del territorio.

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“La logica non può essere più soltanto conformativa o vincolistica”, ha aggiunto, ma deve puntare “a individuare strategie e obiettivi che indirizzino nuovi modelli di sviluppo”. Un percorso che, ha concluso Gardelli, dovrebbe favorire anche il coinvolgimento di “partner investitori” per dare risposte più efficaci alle nuove esigenze abitative.

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Rebuild Urbanistica abitare sostenibilità
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