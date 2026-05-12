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Rebuild 2026, Litt (Sinloc): "Una due giorni di incontro e condivisione per crescere"

"Casa e innovazione al centro: cresce l'attenzione in Europa e in Italia per lo sviluppo di nuovi progetti"

Giovanni Litt - (Foto Adnkronos)
Giovanni Litt - (Foto Adnkronos)
12 maggio 2026 | 18.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Noi siamo gold partner come Sinloc e siamo contenti di supportare questo evento che ci permette di incontrare partner, stakeholder e colleghi di lavoro con cui spesso ci troviamo a lavorare insieme o in parallelo. Siamo felici di condividere in questo spazio le innovazioni del settore e le nuove novità che ci possono far crescere anche rispetto al lavoro che facciamo quotidianamente a supporto di pubbliche amministrazioni, imprese e fondazioni di origine bancaria". Lo ha detto Giovanni Litt, senior consultant Sinloc, partecipando alla dodicesima edizione di Rebuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro congressi di Riva del Garda (Tn).

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"Siamo molto contenti di partecipare a questa dodicesima edizione: c'è un grande entusiasmo anche derivante dal fatto che sia in Europa che in Italia il tema della casa è crescente e al centro del dibattito pubblico dopo molti anni di fatica nel discutere e nel portare avanti progetti di questa tipologia", conclude.

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Rebuild 2026 innovazione sostenibile costruzioni
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