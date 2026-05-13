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Rebuild 2026: Zaccaria (Legacoop Abitanti), 'necessaria piattaforma per l'abitare che attragga risorse europee'

13 maggio 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
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"Come Legacoop Abitanti, ormai da più di un anno, parliamo della possibilità di una piattaforma di investimento per l'abitare che aggreghi soggetti e risorse e che soprattutto lavori su un fondo di garanzia, che sarebbe essenziale per poter intercettare delle risorse di natura europea, soprattutto con un'ottica, come sostiene l'Europa, limited profit". Lo afferma Rossana Zaccaria, Presidente Legacoop Abitanti, alla dodicesima edizione di Rebuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

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