Renaissance in Economics, il manifesto per la Nuova economia

La cronaca quotidiana ci consegna la fotografia di un sistema sociale ed economico che genera conflittualità, benessere per pochi, danni per l’intero pianeta e chi lo abita. Il processo di ricerca e innovazione su temi tanto complessi e multisettoriali non è mai stato così urgente e necessario: trovare soluzioni che possano trasformare i mercati in spazi di generazione di benessere condiviso è la sfida che attende gli economisti e non solo. In un'epoca di crescente polarizzazione, la ricerca scientifica in questo campo fornisce gli strumenti empirici per dimostrare che la cooperazione e la reciprocità non sono solo ideali etici, ma vantaggi competitivi concreti capaci di rendere, sul medio e lungo periodo, i territori più resilienti e le comunità più prospere. La terza edizione di Renaissance in Economics segna un momento di svolta nel panorama della ricerca economica internazionale. Con oltre 260 paper presentati e 62 università da tutto il mondo, l’evento si afferma come uno degli appuntamenti accademici più significativi nel campo dell'economia civile e dello sviluppo sostenibile.

“L’economia del Novecento non basta più, non basta l’interesse individuale, non basta l’impresa che massimizza utili - dichiara Leonardo Becchetti, Co-fondatore di NeXt Economia e prof. all’Università Tor Vergata - oggi la sfida è rendere “accademico” e stabile il nuovo modello dell’economia civile: una 'foresta che cresce' capace di trasformare il valore umano, sociale e ambientale nel vero motore della crescita solidale e sostenibile, di politiche studiate per il benessere delle persone e delle comunità."

La collaborazione tra ricerca e impresa è sempre stata fondamentale per lo sviluppo di innovazioni nei vari ambiti legati alla tecnologia, un connubio che può e deve essere implementato anche per trovare nuove modalità di collaborazione pubblico-privato e di sviluppo in chiave solidale e sostenibile. “L’economia civile trova la sua realizzazione imprenditoriale nelle cooperative - dichiara Maurizio Gardini, Presidente di Confcooperative - Imprese fondate sulla persona prima che sul capitale, sulla distribuzione del valore prima che sulla sua concentrazione. le cooperative nascono come imprese che rispondono a quanto richiesto dall'economia civile: fare mercato realizzando il bene comune”.

L’evento di Renaissance in Economics si inserisce e si collega al più ampio percorso del Festival Nazionale dell’Economia che ogni anno porta a Firenze esperti, buone pratiche, ospiti internazionali sui temi dell’Economia Sociale e Civile: “Con la nuova edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile - dichiara Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse Bcc - vogliamo raccontare un’Italia e un’Europa che, lontano dal rumore sterile delle contrapposizioni, continuano - ogni giorno e nonostante tutto - a generare valore sociale, coesione, integrazione. E futuro. È il rumore della foresta che cresce, fatto di comunità, cooperazione, mutualità e imprese responsabili che, insieme, costruiscono un’economia civile capace di mettere al centro la persona e il bene comune”.

Renaissance in Economics è organizzato da NeXt Economia, Federcasse–Bcc, Confcooperative, Università Roma Tor Vergata (Dipartimento di Economia), Università Roma Tre (Dipartimenti di Scienze Politiche e di Economia e Finanza). Con il patrocinio di AISRe, Aissec, Economists for Peace & Security, Sieds,Siepi, Storep. Con il supporto di Cimet, Fondo Sviluppo, Fondazione Giorgio Fuà, Gioosto.com. La Conferenza fa parte del programma ufficiale del Festival Nazionale dell'Economia Civile (Firenze, 1-4 ottobre 2026).