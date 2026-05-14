Renaissance in Economics, via all’edizione 2026

Un “Manifesto per una nuova economia” è al centro del congresso che nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 maggio viene ospitato dall’Università di Roma Tor Vergata e dall’Università Roma Tre, la terza conferenza internazionale di “Renaissance in Economics”. Due giorni per rimettere al centro il senso dell’economia, oltre numeri e indicatori tradizionali, un incontro che mette assieme studiosi, istituzioni e rappresentanti della società civile, che si confrontano sulle grandi trasformazioni in atto: crisi climatica, disuguaglianze, transizione tecnologica. Renaissance in Economics è organizzato da: NeXt Economia · Federcasse–BCC · Confcooperative · Università Roma Tor Vergata (Dipartimento di Economia) · Università Roma Tre (Dipartimenti di Scienze Politiche e di Economia e Finanza). Con il patrocinio di: AISRe · AISSEC · Economists for Peace & Security · SIEDS · SIEPI · STOREP. Con il supporto di: CIMET · Fondo Sviluppo · Fondazione Giorgio Fuà · Gioosto.com.

La Conferenza fa parte del programma ufficiale del Festival Nazionale dell'Economia Civile (Firenze, 1-4 ottobre 2026).

Renaissance in Economics non è solo un convegno. È un cantiere aperto per ridisegnare il futuro dell'economia. Per informazioni: www.renaissanceineconomics.it