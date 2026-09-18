Rendimenti titoli Stato Ue in aumento: Dombrovskis chiede prudenza

Il commissario europeo all'Economia sottolinea a Dublino che, malgrado l'economia europea sia "resiliente" davanti a molteplici "choc", il repricing in corso dei bond sovrani richiede cautela da parte degli Stati membri nelle politiche di bilancio

Anche se l'economia europea è "resiliente" di fronte a "molteplici choc", compreso quello "energetico", sui mercati "stiamo assistendo ad un repricing dei bond sovrani (i titoli di Stato, ndr)", i cui rendimenti, che si muovono in direzione inversa rispetto ai prezzi, "salgono", una situazione che occorre "seguire con attenzione" e che richiede da parte degli Stati membri "politiche di bilancio prudenti". Lo sottolinea il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis, a margine dell'Eurogruppo/Ecofin informale a Dublino.