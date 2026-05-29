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Riciclo di classe, Cecca: "Tenuta Castelporziano luogo ideale per progetto di educazione ambientale"

29 maggio 2026 | 13.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La tenuta presidenziale di Castelporziano è aperta alle attività sociali e in particolare alle giovani generazioni. Oggi ospitiamo circa 200 bambini per celebrare la chiusura del progetto di educazione ambientale 'Riciclo di classe', realizzato in collaborazione con Conai, Globe Italia e Coni. È bello ritrovarci qui a Castelporziano con le giovani generazioni e parlare con loro per spiegare l'importanza dei concetti del riciclo, dell'economia circolare, della tutela e del rispetto della casa comune". Lo ha dichiarato Daniele Cecca, vicedirettore della tenuta presidenziale di Castelporziano, a margine dell'evento conclusivo del progetto 'Riciclo di classe' che ha visto la partecipazione di giovani alunni in una giornata dedicata all'ambiente.

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