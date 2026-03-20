Rider in piazza a Napoli, Ugl: "Più autonomia, più diritti, più tutele"

Manifestazione nazionale di Ugl Rider, oggi a Napoli, con corteo da piazza Dante a piazza Plebiscito a cui hanno preso parte un migliaio di rider, a difesa dell’autonomia e del Ccnl Assodelivery- Ugl. Lo fa sapere l'Unione generale del lavoro.“Il mondo del food delivery per la modalità con la quale è strutturato non ha futuro se si pensa che possa vedere l’assunzione di 40.000 rider con contratto subordinato. Per queste ragioni, difendiamo l’autonomia sebbene chiedendo alle piattaforme più diritti e più tutele e compensi più alti per i lavoratori del settore”, dichiara Gianluca Mancini, segretario nazionale Ugl Rider.

Presente alla mobilitazione il segretario generale Ugl Paolo Capone: “difendiamo il lavoro autonomo dei rider, ai quali tramite il nostro Ccnl, in un mondo dove c’era il farwest, abbiamo dato diritti, tutele e dignità”, dice. Alla fine della manifestazione, il viceprefetto di Napoli, Dario Annunziata, ha ricevuto i rappresentanti della categoria accogliendo le istanze dei manifestanti.