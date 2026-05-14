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Rilegno, Bertolini (Bocconi): "Serve un'alleanza tra filiera del legno e imprese per valorizzare la sostenibilità"

14 maggio 2026 | 14.09
Redazione Adnkronos
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Nel corso dell'incontro "Il valore del legno" promosso da Rilegno, Francesco Bertolini, docente dell'università Bocconi, ha evidenziato il divario ancora esistente tra le imprese italiane e la piena consapevolezza del valore sostenibile del legno. Presentando i risultati di una ricerca condotta su grandi e medie aziende, Bertolini ha spiegato come molte imprese non considerino ancora il pallet in legno come elemento strategico del packaging e di conseguenza, non lo utilizzino nella comunicazione delle proprie politiche di sostenibilità. "Le imprese oggi sono molto interessate a comunicare la sostenibilità, ma è emerso che il 52% delle imprese non considera il pallet un packaging e quindi non lo usa come strumento di comunicazione quando parla di interventi migliorativi sul fronte del packaging, che è un tema molto sentito soprattutto dalle aziende che operano nel mass market o che vendono direttamente sul mercato. Riuscire a creare un'alleanza più stretta tra la filiera del legno e le imprese del sistema economico italiano potrebbe generare benefici sia per la filiera stessa sia per le imprese", ha concluso dalla Triennale di Milano Francesco Bertolini, SDA Bocconi

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