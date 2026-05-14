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Rilegno, De Lucchi: "Un materiale sostenibile, primitivo e indispensabile per l'uomo"

14 maggio 2026 | 14.09
Redazione Adnkronos
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"Il legno è senza tempo, capace di unire tradizione, sostenibilità e innovazione", ha dichiarato l'architetto e designer Michele De Lucchi. "Antico e primitivo solo in apparenza, conserva ancora oggi tutto il fascino dell'umanità e della sensibilità dell'uomo. Dagli arredi all'arte, ispira la creazione di ambienti confortevoli, stimolanti e ricchi di significato. La sua straordinaria varietà di essenze, lavorazioni e finiture lo rende un materiale vivo, versatile e sempre diverso, in grado di adattarsi a ogni contesto e di trasformarsi continuamente attraverso la mano dell'artista e dell'artigiano", ha concluso l'architetto e designer Michele De Lucchi, intervenendo in un confronto promosso da Rilegno, sul valore del legno alla Triennale di Milano

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