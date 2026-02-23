Rivoltella (Alma Mater Universit? di Bologna): " Uno dei temi del dibattito sull'intelligenza artificiale in scuola è legato al rischio della delega cognitiva"

Con l'AI la posta per i docenti si alza: serve metacognizione, capacità di attivare responsabilità critica e pensiero creativo, non solo vigilanza sugli strumenti. L'insegnante resta il mediatore che calibra su età e livelli cognitivi. E sul dibattito dei ban: confondere educazione con protezione è un errore di categoria. Sottrarre uno strumento non sviluppa senso critico, lo aggira. Così Pier Cesare Rivoltella, Professore ordinario Didattica e Tecnologie dell'educazione Alma Mater Università di Bologna, in occasione della quarta edizione del Learning More Festival, che si è svolta a Modena da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio.