circle x black
Cerca nel sito
 

Rivoltella (Alma Mater Universit? di Bologna): " Uno dei temi del dibattito sull'intelligenza artificiale in scuola è legato al rischio della delega cognitiva"

23 febbraio 2026 | 16.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con l'AI la posta per i docenti si alza: serve metacognizione, capacità di attivare responsabilità critica e pensiero creativo, non solo vigilanza sugli strumenti. L'insegnante resta il mediatore che calibra su età e livelli cognitivi. E sul dibattito dei ban: confondere educazione con protezione è un errore di categoria. Sottrarre uno strumento non sviluppa senso critico, lo aggira. Così Pier Cesare Rivoltella, Professore ordinario Didattica e Tecnologie dell'educazione Alma Mater Università di Bologna, in occasione della quarta edizione del Learning More Festival, che si è svolta a Modena da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza