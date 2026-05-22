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ROAD compie tre anni: al Gazometro di Roma prende forma il laboratorio della mobilità del futuro

22 maggio 2026 | 09.54
Redazione Adnkronos
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Il Gazometro di Roma si conferma uno dei poli italiani dedicati alla sperimentazione tecnologica e alla mobilità avanzata. In occasione del terzo anniversario dalla nascita di ROAD – Rome Advanced District, il distretto ha presentato i risultati raggiunti nel primo triennio di attività e le nuove strategie per il periodo 2026-2029, puntando su guida autonoma, digitalizzazione urbana e resilienza infrastrutturale. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra grandi gruppi industriali come Eni, Acea, Autostrade per l'Italia, Bridgestone, Cisco, eFM, Gruppo FS e Nextchem, mira a trasformare il quadrante Ostiense in un laboratorio urbano dedicato all'innovazione applicata.

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