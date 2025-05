Roberto Cavalli, accordo con Arav Group per Roberto Cavalli Junior e Just Cavalli Junior

Roberto Cavalli e Arav Group annunciano un nuovo accordo per la produzione e la distribuzione delle collezioni Roberto Cavalli Junior e Just Cavalli Junior, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del brand nel segmento lusso dedicato ai più piccoli. La partnership, si legge in una nota, "rappresenta un importante passo avanti per entrambe le realtà: Roberto Cavalli affida a un partner solido e con un know-how consolidato la gestione produttiva e distributiva delle linee Junior, mentre Arav Group amplia il proprio portafoglio con due collezioni iconiche, pronte a conquistare il mercato con il loro stile distintivo".

La direzione creativa di entrambe le collezioni resta in capo a Roberto Cavalli, che garantirà continuità stilistica e coerenza con l’universo estetico della maison. Arav Group curerà invece la produzione e distribuzione delle linee Roberto Cavalli Junior e Just Cavalli Junior, valorizzando l’identità e il posizionamento di ciascun brand. La collezione Roberto Cavalli Junior – articolata nelle linee New Born, Baby e Junior – si distingue per l’eleganza senza tempo, la qualità dei materiali e la ricercatezza nei dettagli. La primavera/estate 2026 intende essere un viaggio attraverso paesaggi immaginari ed esotici, animato da stampe floreali e animalier, ricami preziosi e tessuti leggeri.

Il guardaroba delle bambine alterna abiti in chiffon di seta e denim decorato con strass a proposte più casual; quello dei bambini spazia dai tuxedo eleganti ai bomber oversize e cargo in nylon. Il classico motivo ghepardo, cifra stilistica della maison, impreziosisce dettagli e finiture, donando carattere e riconoscibilità a ogni look. La collezione Just Cavalli Junior, pensata per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, interpreta lo spirito giovane, ribelle e ironico del brand. Stampe animalier rivisitate, grafiche vibranti, colori accesi e loghi iconici si fondono in un mix audace e contemporaneo. Capi dinamici e versatili pensati per chi desidera esprimere la propria personalità con libertà e stile. A partire dalla primavera/estate 2026, le collezioni Roberto Cavalli Junior e Just Cavalli Junior saranno disponibili in una rete selezionata di retailer premium, nei flagship store Cavalli e su piattaforme e-commerce scelte, garantendo una selezione capillare e un accesso privilegiato all’universo Cavalli per le nuove generazioni.