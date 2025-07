"Roberto Cavalli non è in vendita" ma proprietà cerca nuovi partner

Roberto Cavalli non è in vendita. Ad assicurarlo, nero su bianco, è Damac, il gruppo proprietario del marchio fiorentino, in risposta alle recenti indiscrezioni apparse sulla stampa riguardo la griffe disegnata da Fausto Puglisi, secondo le quali l'imprenditore emiratino Hussain Sajwani starebbe valutando una possibile cessione. Il Gruppo Damac, conglomerato aziendale del valore di miliardi di dollari, fondato e con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha voluto fornire un chiaro messaggio di rassicurazione sul futuro dell’azienda.

“Da quando abbiamo acquisito il marchio Roberto Cavalli nel 2019, Damac ha investito in modo significativo nella crescita e nel successo dell’azienda - afferma un portavoce del gruppo -. Roberto Cavalli non è in vendita. Come da recente comunicazione, restiamo interessati a partner strategici in grado di apportare valore al business".

Sajwani ha rilevato il 100% della griffe fondata dallo stilista Roberto Cavalli nel novembre 2019. Il marchio è tornato a splendere nel corso degli ultimi anni anche grazie alle mani e alla mente del direttore creativo Fausto Puglisi, entrato in azienda nel 2020, che ha dato nuova linfa alle collezioni del brand fondato nel 1970 da Roberto Cavalli. Il suo stile audace e riconoscibile ha restituito visibilità al marchio grazie anche agli abiti indossati da superstar come Taylor Swift e Cardi B. Quanto a Damac, tra le operazioni più rilevanti del Gruppo figurano Damac Properties, uno dei maggiori sviluppatori immobiliari della regione, l’acquisizione di altri marchi di lusso, il complesso Damac Towers Nine Elms a Londra, un edificio di 50 piani, un resort di lusso alle Maldive.