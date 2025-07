Robotica, Metta (IIT): "Con Acea collaborazione per monitoraggio e lavoro su infrastrutture"

"L'iniziativa di ricerca del laboratorio congiunto con a.Quantum ci permette di sviluppare progetti insieme. In questo caso parliamo di robotica, dove ci sono tre filoni fondamentali: uno di monitoraggio delle infrastrutture, con una serie di task già immaginate e che vanno ingegnerizzate. Una seconda parte di robotica nel cantiere e aiuto alla realizzazione delle infrastrutture. Infine una parte sulla gestione dei rifiuti, dove la robotica può dare un contributo nel sorting, quindi nel miglioramento del funzionamento di impianti che stanno andando verso un'automazione completa." Ha dichiarato Giorgio Metta, Direttore Scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia a margine della firma dell'accordo strategico triennale tra a.Quantum, società del Gruppo Acea e l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), per la costituzione di un Robotic Joint Lab, un laboratorio congiunto dedicato alla progettazione e allo sviluppo di soluzioni robotiche avanzate per la realizzazione, gestione e la manutenzione delle infrastrutture industriali, in ambito idrico, dell'energia e dell'ambiente.