Roma: Fast-Confsal, condizioni lavoro oltre soglia normale stress per dipendenti Adr Security

"Condizioni di lavoro oltre la soglia di normale stress per i dipendenti di Adr Security". E' quanto dichiara Fast-Confsal che apre la vertenza "contro una azienda sorda al dialogo con l’organizzazione sindacale che ha raccolto più adesioni nell’ultimo anno”. Il sindacato sottolinea "turnazioni sempre più compresse e carichi di lavoro mal distribuiti che possono portare all’errore in una professione che garantisce la sicurezza dei passeggeri che si imbarcano a Fiumicino e Ciampino".

Secondo Fast-Confsal "per sopperire a questo l’azienda non trova di meglio che aumentare i test a sorpresa, che non fanno altro che incrementare lo stress e quindi l’errore, invece di assorbire gli impatti dell’enorme aumento di passeggeri avuto nel post Covid con assunzioni e condizioni di lavoro meno spinte".

"Se l’azienda non accetterà il confronto su queste tematiche si prospetterà una primavera calda per gli aeroporti romani", conclude l’organizzazione Fast Confsal, insieme con la Confederazione Confsal.