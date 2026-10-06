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Roma, l'Istituto nazionale tributaristi festeggia 30 anni e celebra il suo VIII congresso nazionale

Testata convegno - SIto Int
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06 ottobre 2026 | 12.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si terrà venerdì 9 ottobre, alle 8.30, al The Hive Hotel di Roma, l'VIII Congresso nazionale Int 'Io Tributarista', un appuntamento che si svolge ogni tre anni e che rappresenta un’occasione di confronto, partecipazione e condivisione.

Atteso il deo messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Quest’anno ricorrono i trent’anni dall’idea fondativa dell’Istituto nazionale tributaristi - afferma il presidente nazionale dell’Int Riccardo Alemanno - e non posso che ringraziare quel fantastico e determinato manipolo di professionisti che ha condiviso le motivazioni e gli obiettivi: modernizzare il settore professionale e affermare la professionalità dei tributaristi. Trent’anni di storia, un presente consolidato e una chiara visione del futuro, nonostante le tante resistenze corporative e le ipocrisie sulla tutela della fede pubblica. E' il nostro VIII Congresso, dobbiamo festeggiare e da qui rilanciare le nostre idee per la categoria e per i contribuenti, perché mai i nostri interessi hanno fatto venire meno il rispetto e l’attenzione per l’interesse generale della Nazione”.

Nel pomeriggio, si terranno le votazioni per la presidenza nazionale e il rinnovo del consiglio nazionale per il triennio 2026-2029. L'Assemblea sarà inoltre chiamata a esprimersi sulla linea strategica dell'Istituto in materia di economia e finanza, comunicazione, valorizzazione e tutela della professione, nonché sui rapporti istituzionali, come delineati nella relazione del presidente.

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Tributaristi Congresso nazionale Economia Finanza
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