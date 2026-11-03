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Ronchi: "Su Green Deal narrazione sbagliata, transizione ineludibile"

Edo Ronchi - Adnkronos
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03 novembre 2026 | 19.04
Francesca Romano
LETTURA: 1 minuti

Sul Green Deal si è "costruita una narrazione sbagliata che ci costerà in termini di rallentamento di una transizione che invece è ineludibile. Cioè non si può non fare e farla significa avere anche dei vantaggi economici".

Così Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, durante la diretta trasmessa dall’Adnkronos da Ecomondo 2026.

"Il Green Deal ha alimentato la ripresa post Covid - ricorda - Saremmo stati in recessione senza i fondi del Pnrr, di quella prima manifestazione del Green Deal. Si dice che gli obiettivi climatici siano eccessivi ma l'Europa è un hotspot, stiamo pagando per l'aggravamento della crisi climatica dei costi enormi".

"Abbiamo avuto degli obiettivi eccessivi per l'elettrificazione delle auto? A parte che questi obiettivi sono al 2035. Il risultato è che noi adesso siamo in ritardo mentre la Cina sta correndo per l'elettrificazione delle auto - spiega - Insomma si sono individuati dei falsi obiettivi e si è costruita una narrazione sbagliata che ci costerà in termini di rallentamento di una transizione che invece è ineludibile".

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