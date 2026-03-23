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Rossi (Rai): "Bene firma protocollo ‘No women no panel' nel Lazio"

Rossi (Rai):
23 marzo 2026 | 19.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La firma di questo protocollo è molto importante.

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Dal 2022 la Rai è impegnata nell’importante progetto 'No Women No Panel - Senza donne non se ne parla'. Per la televisione pubblica significa intraprendere “un percorso che garantisce il ruolo del servizio pubblico nelle politiche e nelle attività che, a loro volta, aiutano la parità di genere, l'integrazione e l’inclusione”. È quanto affermato da Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai - Radiotelevisione Italiana, alla cerimonia di firma del Protocollo d’intesa per la promozione di una presenza equilibrata di donne e uomini nei dibattiti pubblici istituzionali, televisivi e accademici. L’accordo rientra nella campagna europea 'No women no panel - Senza donne non se ne parla', promossa in Italia dalla Rai.

“È un progetto europeo, che raccoglie le principali istituzioni culturali e civili italiane e la Rai, nella sua funzione di servizio pubblico, è al centro di questo processo”, conclude.

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