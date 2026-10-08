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ISSN 2465-194X

Rotocalco n°40 del 7 ottobre 2026

08 ottobre 2026 | 14.33
Redazione Adnkronos
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Autogrill presenta 'Piacenza 1714', il panino di 'Origini Edition' che celebra i prodotti Dop e Igp; Yoga e mindfulness: Wanderlust porta alla scoperta del Sé. Boom di presenze a Milano; Giovani: Bracco Atletica e Teatro alla Scala insieme per sport e cultura; Food: Con Mulino Bistrò si fa colazione tutto il giorno; Wave, a La Sapienza il primo passo verso il benessere; Società: Acri e Assifero contro l'isolamento sociale, 150 progetti in Italia per la Giornata europea delle Fondazioni; Giornate Fai d'Autunno, Groupama rinnova il sostegno per il quarto anno; Infrastrutture: Saipem al servizio della mobilità del futuro tra competenze e innovazione; Nautica, Blue Economy: in Liguria il comparto genera il 13,8% del valore aggiunto; Triathlon, Roma ospita la Suzuki World Triathlon Cup; Halloween, Mirabilandia tra brividi e divertimento per tutte le età; Coop Lombardia celebra il rapporto con il territorio al Castello Sforzesco; Premio Malaparte 2026, a Capri il riconoscimento a Samanta Schweblin.

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