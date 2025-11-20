circle x black
Cerca nel sito
 

Stop a tutti i voli Ryanair per le Azzorre: "Costi troppo alti"

L'interruzione parte dal 29 marzo 2026

Ryanair - Ipa
Ryanair - Ipa
20 novembre 2025 | 14.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ryanair interromperà tutti i voli per le Azzorre a partire da marzo 2026, citando le elevate tariffe aeroportuali e "l'inazione del governo". Lo ha annunciato oggi la compagnia aerea low-cost spiegando che lo stop partirà "dal 29 marzo 2026, a causa degli elevati diritti aeroportuali, stabiliti dal monopolista aeroportuale francese Ana, e dell'inerzia del governo portoghese, che ha aumentato le tariffe di navigazione aerea del +120% dopo il Covid e ha introdotto una tassa di viaggio di 2 euro, in un momento in cui altri stati dell'Unione Europea (Ue) stanno abolendo le tasse di viaggio per garantire che la crescita della capacità sia limitata".

La società sostiene che "purtroppo, il monopolista Ana non ha in programma di aumentare la connettività low cost verso le Azzorre", aggiungendo che Ana "non deve affrontare concorrenza in Portogallo, il che le ha permesso di realizzare profitti da monopolio aumentando i diritti aeroportuali portoghesi senza alcuna penalità, in un momento in cui gli aeroporti concorrenti di altri paesi dell'Ue stanno riducendo i diritti per stimolare la crescita".

Ryanair sostiene che il governo di Lisbona "deve intervenire e garantire" che gli aeroporti nazionali, "parte fondamentale dell'infrastruttura nazionale, soprattutto in una regione insulare come le Azzorre, siano a beneficio del popolo portoghese e non di un monopolio aeroportuale francese".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ryanair ryanair azzorre ryanair voli azzorre voli diretti
Vedi anche
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza